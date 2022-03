Koninklijke onderscheiding voor CDA-er Tom Verlaan

Aalsmeer – In een met bloemen opgeluisterde raadzaal is afgelopen dinsdag 29 maart afscheid genomen van de ‘oude’ gemeenteraad of beter: zijn de leden van de raad uitgezwaaid. “Afscheid is zo’n beladen woord en doet denken aan een uitvaart”, zo merkte scheidend raadslid Paul van Soelen op en hier werd instemmend op gereageerd. Vier jaar hebben de dames en heren van de zes partijen zich ingezet voor en uitvoering gegeven aan tal van complexe onderwerpen.

Burgemeester Gido Oude Kotte sprak de zeven vertrekkende raadsleden persoonlijk toe. Zes nemen definitief afscheid van de politiek en één wellicht terugkeert bij een wethoudersfunctie voor het CDA, persoonlijk toe. En dit raadslid, Gerard Winkels, zette hij eerst in het zonnetje. Bijna 12 jaar is hij al actief als eerst fractie-assistent en nu al vele jaren als lid van de gemeenteraad voor het CDA. Ook uitgezwaaid zijn Nanda Hauet (8 jaar raadslid VVD), Paul van Soelen (8 jaar raadslid CDA), Jochem van Leeuwen (4 jaar raadslid VVD), Erik Abbenheus (4 jaar raadslid VVD) en René Martijn (20 jaar raadslid Aalsmeerse Belangen en Absoluut Aalsmeer). De nestor van de raad was niet aanwezig tijdens deze bijzondere raadsvergadering.

Koninklijke onderscheiding

Als laatste werd vertrekkend raadslid Tom Verlaan van het CDA gevraagd naar voren te komen. Sinds 2002 is hij politiek actief, de eerste jaren in Uithoorn, de laatste jaren in Aalsmeer als raadslid en tijdens de roerige politieke jaren twee jaar als wethouder. “Mijn installatie als wethouder startte met een motie van wantrouwen. De sfeer binnen het college was overigens prima en de laatste acht jaar gelukkig ook binnen de gemeenteraad.”

Burgemeester Gido Oude Kotte mocht de gedenkwaardige woorden ‘het heeft Hare Majesteit behaagd’ uitspreken en dit betekent natuurlijk een lintje. Tom Verlaan kreeg de versierselen opgespeld en uitgereikt behorende bij de Koninklijke Onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau waarna een luid applaus in de zaal klonk.

Bloemen, vaas en boek

Tot slot was er een traktatie voor alle raadsleden en fractie-assistenten. “Binnen het daarvoor bestemde budget”, zo merkte de burgemeester na de overhandiging nog even op. Alle politiek actieve dames en heren kregen een prachtige boeket (geurende) bloemen, een Aalsmeerse vaas met de inscriptie (retine quod habes: houdt wat gij hebt) en een boek, met veel dank aan Carin Müller, over de afgelopen raadsperiode.