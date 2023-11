Koninklijke onderscheiding voor Ron Sabbé uit Mijdrecht

Mijdrecht – Ron Sabbé uit Mijdrecht heeft donderdag 16 november een koninklijke onderscheiding ontvangen. Vanwege zijn actieve inzet als vrijwilliger bij de buurtbus, het Rode Kruis en badmintonvereniging Veenshuttle is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sabbé ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Maarten Divendal. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst waar de buurtbus het 40-jarig bestaan vierde. Ron Sabbé (1954) is al sinds de oprichting betrokken bij de buurtbus en rijdt sinds het begin als vrijwillig chauffeur 1 dagdeel op Buurtbus 526. De buurtbus rijdt op maandag tot en met zaterdag van het busstation in Uithoorn naar Breukelen en vice versa. Naast zijn baan als KLM-piloot, hield Sabbé zich intensief bezig met de opbouw en organisatie van de buurtbusvereniging. Hij is verantwoordelijk voor de opleiding van nieuwe vrijwillige chauffeurs en rijdt daarom elke zaterdag een uitgebreide instructierit om aspirant chauffeurs te begeleiden. De afgelopen jaren heeft hij zich ook bezig gehouden met het opstellen van een handboek voor alle chauffeurs.

Enthousiaste trainer

Sinds 1999 is Sabbé ook een actief lid van badmintonvereniging Veenshuttle en nam hij daar allerlei vrijwilligerstaken op zich. Door zijn enthousiaste trainingsmethoden steeg het aantal jeugdleden flink nadat het eerder was gedaald omdat de trainingen voor de jeugd op een andere locatie werden gegeven. Vanaf 2014 verzorgt hij ook de recreantentraining. Zijn vrijwilligerswerk kenmerkt zich vooral door, daar waar nodig, de individuele (trainings)begeleiding en warme introductie en begeleiding van nieuwkomers. Ook stond hij aan de wieg van het digitale verenigingsblad en was hij redacteur.

Rolstoelfietsen

Ron Sabbe was van 2013 tot 2020 een zeer betrokken en actieve vrijwilliger bij de afdeling Uithoorn/De Kwakel van het Rode Kruis. Met name zijn inzet bij het rolstoelfietsen was van grote betekenis. Hij verzorgde niet alleen het materiaal, maar coördineerde ook de andere vrijwilligers, maakte schema’s en onderhield contacten met de fietsers. Zonder zijn inbreng zou het rolstoelfietsen van het Rode Kruis niet zo’n hoge vlucht hebben genomen. Behalve lid, is Sabbé sinds 2017 ook vrijwilliger bij Tennisvereniging De Ronde Vener. Hij pleegt hier onder andere onderhoudswerkzaamheden aan de tennisbanen, helpt bij de bardiensten en verricht diverse hand- en spandiensten.

Fotobijschrift:

Ron Sabbé en burgemeester Maarten Divendal. Foto: Jolanda Paulussen