Koninklijke onderscheiding voor elf Rondeveners

Gedecoreerden telefonisch op de hoogte gesteld

De Ronde Venen – Elf inwoners van De Ronde Venen zijn vrijdagmorgen 24 april jl. door burgemeester Maarten Divendal gebeld om hen te feliciteren met de koninklijke onderscheiding die ze ontvangen. Ook belde de burgemeester een inwoonster van Amsterdam, zij krijgt een lintje voor haar vrijwilligerswerk in Abcoude. In verband met de coronamaatregelen worden de lintjes later dit jaar uitgereikt. Elf personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hierbij de namen en in het heel kort het waarom. In de Nieuwe Meerbode van woensdag a.s leest u het uitgebreider:

De heer I.J. van den Broek (Vinkeveen, 1937) is sinds 1983 lid van de Videoclub De Ronde Venen. De heer I.J. van den Broek is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer R.C.W. Geers (Vinkeveen, 1952) is meer dan 25 jaar vrijwilliger bij het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam. De heer Geers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer C. Groot (Mijdrecht, 1946) zet zich al meer dan vijftig jaar vrijwillig in voor de brandweer in Wilnis. De heer Groot is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M. de Haan–de Jong (Vinkeveen, 1951) heeft zich vele jaren belangeloos ingezet voor de protestantse gemeente De Morgenster te Vinkeveen en Waverveen. Mevrouw De Haan–De Jong is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Y.M. Keuker-van Kalleveen (Amsterdam, 1954) woont in Amsterdam maar is als vrijwilliger een onmisbare duizendpoot voor diverse organisaties in Abcoude en Baambrugge. Mevrouw Keuker-van Kalleveen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.T. Lens (Abcoude, 1941) is onmisbaar voor voetbalvereniging FC Abcoude. Zijn leefritme is helemaal aangepast aan de vele vrijwilligerstaken die hij uitvoert. De heer Lens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.C. van der Moolen (Vinkeveen, 1951) is zeer actieve vrijwilliger die met zijn energie, inzet, gedrevenheid en humor onmisbaar is voor de vele besturen van verenigingen en organisaties waarin hij actief is. De heer Van der Moolen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G. de Pater (Mijdrecht, 1946) is een actieve vrijwilliger bij verschillende organisaties. Sinds 1990 is hij secretaris van het Chr. Mannenkoor Immanuel in Wilnis. De heer De Pater is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer L.H. Scholten (Mijdrecht, 1958) is volgend jaar 40 jaar actief bij de brandweer. Deze 40 jaar heeft Paul Scholten deels bij de bedrijfsbrandweer van SC Johnson in Mijdrecht volbracht. De heer Scholten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A.N. Smoor (Abcoude, 1965) is een zeer actieve vrijwilliger in tal van organisaties en verenigingen. Zij wordt geroemd om haar energie, werklust, betrouwbaarheid, onbaatzuchtigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en vriendelijkheid. Mevrouw Smoor is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer D. Spruitenburg (Abcoude, 1947) is 20 jaar (1999-2018) lid geweest van het bestuur van de Stichting Abcoude Sport (SAS), de exploitant en beheerder van de Kees Bonzaal in Abcoude. De heer Spruitenburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.K. Treur (Wilnis, 1975) is vrijwilliger bij de brandweer. Sinds 1 december2000 is hij actief voor het korps Gooi en Vechtstreek, brandweerpost Nederhorst den Berg. De heer Treur is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.