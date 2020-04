Koningsdag: Groot thuisfeest bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer – De programmamakers van Radio Aalsmeer hebben weer voor een unieke stunt gezorgd. Toen bekend werd dat Koningsdag noodgedwongen werd omgedoopt tot Woningsdag, is gelijk begonnen met de voorbereidingen voor een creatieve invulling van wat een heel bijzondere dag zou worden.

Na het kinderprogramma ‘Let’s Go’, met deze keer Jonas en Robert in de eigen radiostudio, werd er live overgeschakeld naar het normaalgesproken niet-toegankelijke dak van Studio’s Aalsmeer. Lokale DJ’s die zich na een oproep afgelopen week hadden aangemeld, lieten tussen 12.00 en 20.00 uur hun draaikunsten zien en horen, met een prachtig uitzicht over Aalsmeer. De lekkerste beats waren te horen op de lokale radio, maar ook op tv was het plezier van de DJ’s te bewonderen.

Na een uurtje ‘opwarmen’ met gastheren Lennart, Niels en Frederik mochten achtereenvolgens Timan Rebel, DJ Vossie, DJ BigBossMan, RIVA, Rich8art, DJ Marty, Eric Spaargaren en Mexs zich uitleven op het dak. Vanuit je eigen tuin of huis kon je op veilige afstand mee feesten. De hele dag stroomden er dan ook enthousiaste reacties binnen vanuit Aalsmeer, Kudelstaart en zelfs (ver) daarbuiten.

Oranje pubquiz

Het Radio Aalsmeer Woningsdag-programma ging om 20.00 uur verder met de inmiddels befaamde ‘Mark en Eric’ pubquiz. Deze Oranje-editie was wederom een groot succes met meer dan 175 deelnemende teams. Honderd teams kwamen op televisie in beeld via Zoom, het maximum aantal dat de video chat aan kon. Ook de telefoon stond roodgloeiend tijdens de uitzending.

Met vragen over Holland, het Koningshuis en de Hollandse Hits-ronde konden de deelnemers strijden voor 1,5 meter eeuwige roem en een heerlijke aardbeienslof van Ab Müller. De programmamakers beraden zich over een volgende editie van de pubquiz. Houd hiervoor de Facebook en de Instagram @markeneric in de gaten.

De hele dag was zowel op radio als televisie live te volgen. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Eventec, Poppodium N201 en Studio’s Aalsmeer. De opnames worden de komende periode door Radio Aalsmeer online beschikbaar gemaakt.