Kom zaailingen oogsten op Fort Kudelstaart

Aalsmeer – Op de maandagen 19 februari en 4 maart en zaterdag 16 maart kan er in Aalsmeer nog gewerkt worden aan een gezond klimaat én een gezond lichaam. Kom ook zaailingen oogsten op Fort Kudelstaart en help de opwarming van de aarde tegen te gaan met wat gezonde lichamelijke inspanning in de buitenlucht. Op deze oogstdagen worden bomen die overtallig zijn of in de weg staan uit de grond gehaald, om ergens anders hun leven voort te kunnen zetten. Elk klein boompje dat uit de grond wordt gehaald, gaat op een andere plek zorgen voor veel CO2 opname uit de lucht. Met deze simpele handeling wordt klimaatverandering tegengegaan en de biodiversiteit verhoogd.

Kom ook een dag(deel) oogsten en verplanten. Een paar uurtjes samen aan de slag levert niet alleen veel boompjes, maar ook veel leuke contacten op! Als 10 mensen op 10 dagen 100 kleine zaailingen verzamelen heb je al 10.000 bomen. Zo gaat het hard! De boompjes worden verzameld waarna ze worden verspreid over het hele land naar locaties waar ze uit kunnen groeien tot volwassen bomen.

Veel mooie aspecten

Wethouder duurzaamheid Willem Kikkert was op Fort Kudelstaart. “Deze actie heeft zoveel mooie aspecten”, zei de wethouder. “Het is gezond, het geeft voldoening om lekker buiten bezig te zijn, je ontmoet mensen, het draagt bij aan de biodiversiteit en het biedt perspectief als je jezelf afvraagt wat jij kunt doen tegen klimaatverandering. Want dit lijkt misschien kleinschalig, maar het heeft een enorm effect.” Op Fort Kudelstaart alleen al worden duizenden bomen geoogst in een paar dagen tijd.

Meer bomen nu

In heel Noord-Holland zijn vrijwilligers deze maanden hard aan het werk om bomen te verplanten. Iedereen die zich zorgen maakt over het klimaat en de biodiversiteit kan zich aanmelden om ook mee te doen. Kijk op www.meerbomen.nu voor oogstdagen, ophaaldagen en de agenda’s in verschillende regio’s.