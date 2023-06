Kom Siem een ‘hondje helpen’

Aalsmeer – Siem van 11 uit Aalsmeer is uitgevallen op school en zit nu al ruim een jaar thuis met een autistische burn-out. Siem is ’s nachts heel bang en kan ook heel boos worden. Hij zou dit zelf heel graag anders willen en denkt hij dat een eigen assistentiehond veel voor hem zou kunnen gaan betekenen.

De komende 2 jaar kan Siem onder begeleiding van een professionele instructeur in zijn eigen omgeving zelf een hond gaan opleiden tot een internationaal gecertificeerde assistentiehond (hulphond). Dit traject is heel kostbaar en wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Daarom is een crowdfunding gestart: https://gofund.me/b7985e4a. Siem een ‘hondje’ helpen kan met een donatie, maar op woensdag 21 juni staan de initiatiefnemers bij de Jaarmarkt in Kudelstaart en op zaterdag 24 juni bij DownTown Ophelia.

Beide dagen worden door Siem zelf bedachte of gemaakte hondentouwen van fleece te koop aangeboden. Een speel- en trektouw met bal kost 10 euro en een touw zonder bal 5 euro. De opbrengst van de verkoop gaat volledig naar de training van de assistentiehond. Op bestelling worden ook snuffelballen en snuffelmatten gemaakt. Niet in de gelegenheid om te komen, maar wil je wel zo´n leuk speeltouw? Mail dan naar info@helponseenhondje.nl en er worden voorbeelden gegeven. De speeltjes worden gratis thuisbezorgd in Aalsmeer en omgeving.

Foto: Louis en een groot aantal honden zijn blij gemaakt met een speeltje van Siem.