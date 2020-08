Inloop voor roei-jeugd bij Michiel de Ruyter

Uithoorn – Op zaterdag 5 september organiseert Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter van 12.00 tot 13.30 uur een inloopmoment voor roei-jeugd. Je kunt deze dag zelf ervaren hoe leuk roeien bij Michiel de Ruyter is! Ben je tussen de 10 en 18 jaar oud? Dan organiseren zij speciaal voor jou een gratis proefles waarna je aansluitend een pannenkoek kunt eten in het clubhuis. URKV Michiel de Ruyter in Uithoorn is een gezellige vereniging waar je in een mooie omgeving op de Amstel kunnen roeien. Midden in de natuur, met uitzicht op weilanden en koeien kun je hier ’s zomers alleen of in boten met meer roeiers varen over de Amstel en de Kromme Mijdrecht. Ze zijn een Ieuke, enthousiaste vereniging met een goedgevulde botenloods en een actief verenigingsleven met als middel punt de “Kampanje”, de kantine van het clubhuis. Ze leren je roeien in smalle één persoonsboten, maar ook in meer persoonsboten, waar in samenwerken erg belangrijk is. Ze doen mee aan wedstrijden bij andere verenigingen en in de winter worden indoorwedstrijden georganiseerd.

Waarom roeien bij Michiel de Ruyter?

De jeugd roeileden vertellen je graag zelf wat er zo leuk is aan roeien! Emanuel: “Op het water voel je je helemaal vrij: geen gezeur over huiswerk of over PTA’s. Je kunt gewoon jezelf zijn.” Isabelle: “Sinds een paar weken roei ik bij MdR en het is ontzettend leuk. Elke training is anders, meestal train je op het water, maar als het niet anders kan dan is er een binnen training. De groep waar ik in zit is heel gezellig, we zijn al een keer na de training in de Amstel gaan zwemmen! Onze trainers zijn supergoed, Tanisha is zelfs zo goed in roeien dat zij in Amerika een beurs heeft om dit te combineren met studeren. Er is ook een gezellig clubhuis (met heerlijke tosti’s).”

Julian: “Het fijne aan roeien bij MdR is dat de locatie prachtig is, je hebt het idee dat je echt helemaal buiten bent. Dat er een eigen clubhuis is met allemaal voorzieningen, is natuurlijk helemaal luxe. Dan ook nog hele goede trainers van topniveau!” Thomas: “Het is er gezellig en het zijn aardige mensen.” Heb je interesse? Kom op zaterdag 5 september tussen 12.00 en 13.30 uur een gratis proefles volgen bij URKV Michiel de Ruyter! Mocht je nog vragen hebben dan kun je mailen naar: jc@mdr.nu of bezoek de website: www.mdr.nu. Adres: Amsteldijk Zuid 253, 1423 BZ Uithoorn.