Kom meelopen bij de Veenlopers

Wilnis – Heb jij je ook voorgenomen om in januari regelmatig te gaan hardlopen of wandelen? Om je conditie te verbeteren of om wat overtollige kilo’s van kerstdiner en oliebollen kwijt te raken? Dan nodigen de Veenlopers je van harte uit om in de maand januari gratis mee te komen trainen. Als je samen wandelt of hardloopt, is het makkelijker om dit langere tijd vol te houden. Bovendien kun je bij de trainingen aanwijzingen krijgen om je loop- of wandeltechniek te verbeteren.

Dinsdagmorgen trainen de Veenlopers vanaf 10.00 tot ongeveer 11.15 uur bij het kunstgrasveld van CSW bij Zorggras in Wilnis. Dit is een hardlooptraining en er wordt in één groep getraind.

Op dinsdag- en donderdagavond trainen de Veenlopers bij de Rendementsweg in Mijdrecht vanaf 19.30 tot 20.45 uur. Dinsdagavond zijn er meestal twee hardloopgroepen met verschillende niveaus. Op donderdag is er één hardloopgroep en één wandelgroep.

Verzamelplaats is voor alle groepen de parkeerplaats bij Feka, Rendementsweg 14, Mijdrecht. Vooraf aanmelden is niet nodig. Wil je eerst meer informatie? Kijk dan op www.veenlopers.nl, vul het contactformulier in op de website of stuur een e-mail naar info@veenlopers.nl.

Op de foto: Train mee met de Veenlopers bij de Rendementsweg in Mijdrecht.

Foto is aangeleverd.