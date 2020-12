Knutsel Kunst bij Cultuurpunt Aalsmeer

Aalsmeer – Bij het Cultuurpunt Aalsmeer kunnen kinderen vanaf 7 december elke maandagmiddag komen knutselen. Femke van Os is docent beeldende vorming en gaat met de kinderen aan de slag met verf, kwasten en doek, het wordt een echt kunstwerkje! Deze Knutsel Kunst is voor kinderen van 5 tot en met 9 jaar op maandag 7 en 14 december in De Oude Veiling in de Marktstraat 19. Opgeven voor de knutselmiddag kan via inschrijvingen@cultuurpuntaalsmeer.nl. De prijs is 2 euro per deelnemer en kinderen zijn welkom van 15.30 tot 16.45 uur.

Kinderen die al vaker een workshop hebben gedaan bij het Cultuurpunt weten wel dat je de trap op moet naar boven, het is boven bij de bibliotheek. Het is gezellig als je met z’n tweeën komt, maar alleen mag natuurlijk ook. In het pand van De Oude Veiling gelden de RIVM regels en het wordt zeer op prijs gesteld de kinderen bij de trap af te zetten, waar ze zelf naar boven mogen gaan. Omdat er geschilderd gaat worden, zijn kleren die een beetje vies mogen worden, wel verstandig.