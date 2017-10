Knotgroep actief op Natuurwerkdag

De Ronde Venen – Elke eerste zaterdag van november vindt de Natuurwerkdag plaats. Een initiatief van LandschappenNL. Jong en oud kunnen die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap.

Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende werkzaamheden. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet.

Elke winter

Knotgroep De Ronde Venen doet dat niet alleen op deze dag, maar werkt elke winter 10 zaterdagen op verschillende locaties. De groep knot natuurlijk wilgen, maar ook essen, elzen en hoogstam fruitbomen worden gesnoeid. Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag en de andere werkdagen levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur.

Help ook mee!

Samen aan het werk voor leefruimte voor de boomkikker, de ringslang, een nestelplek voor vogels of de karakteristieke knotbomenrij. Zorg voor het landschap is steeds meer in vrijwilligershanden. Hierdoor kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.

Op zaterdag 4 november werkt Knotgroep De Ronde Venen vanaf 09.00 uur op de spoordijk in Vinkeveen, tegenover Demmerik 56. Parkeren kan bij het Spoorhuis. Neem zelf brood, een koffiemok en soepkom en lepel mee. Als je mee wil doen, meld je dan aan bij Ton ter Linden via 0297-567437 of stuur een mail naar: ton.terlinden@kabelfoon.nl