Knotgroep De Ronde Venen actief op de landelijke natuurwerkdag￼

De Ronde Venen – Op vrijdag 3 november en zaterdag 4 november 2023 vindt de Natuurwerkdag plaats. Een initiatief van LandschappenNL en de provinciale Landschapsbeheerorganisaties. Jong en oud kunnen die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap.

Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende werkzaamheden. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet. Knotgroep De Ronde Venen doet dat niet alleen op zaterdag 4 november maar werkt elke winter 10 zaterdagen op verschillende locaties. We knotten natuurlijk wilgen maar ook essen, elzen en snoeien hoogstam fruitbomen.

Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag en de andere werkdagen levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Samen aan het werk voor leefruimte voor de boomkikker, de ringslang, een nestelplek voor vogels of de karakteristieke knotbomenrij. Zorg voor het landschap is steeds meer in vrijwilligershanden. Hierdoor kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap. Voor meer informatie kijk op www.natuurwerkdag.nl of op www.knotgroepderondevenen.nl

Bello pad

Op zaterdag 4 november werken ze op de oude spoordijk, het Bellopad. Dit doen ze in opdracht van en in samenwerking met Natuurmonumenten. Neem voor de juiste locatie contact met ons op. Zelf zorg je voor brood, een koffiemok en soepkom + lepel. Wij zorgen voor het nodige gereedschap, de koffie en de soep. Natuurlijk trek je ook goede buitenkleding aan en laarzen of stevige schoenen. Als je mee wil doen, meldt je dan aan bij Henk Dalebout, 06-2128 4273 of henkdalebout@hotmail.com