Politie waarschuwt voor klusjesmannen

Uithoorn – Er zijn weer ‘klusjesmannen’ actief in Uithoorn en omgeving. Op donderdag 6 juli liepen de mannen eerst op de Aan de Zoom en Wikke en later, rond 14.00 uur, boden ze hun diensten aan op de Noorddammerlaan in De Kwakel.

Ga hier niet op in, waarschuwt de politie. De heren geven aan voor ‘weinig’ gevels te reinigen, dakgoten schoon te maken of dakpannen te vervangen.

Ga niet met de mannen in zee. “Neem een lokaal legaal bedrijf in de arm”, aldus het advies van de politie. Veelal wordt het afgesproken bedrag plotsklaps verdubbeld en wie weigert te betalen, wordt zwaar onder druk gezet. Ook komt het voor dat de klus slecht tot niet wordt uitgevoerd.

De ‘klusjesmannen’ rijden in Engels/Iers gekentekende busjes, onder de naam: Direct Cleaning en Roofing. Wie de heren ziet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.