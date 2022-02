Klopjacht naar ramkrakers in Mijdrecht

Mijdrecht – Op de Rendementsweg in Mijdrecht is maandagavond een ramkraak geweest bij bedrijf dat handelt in elektrische steps. De dader(s)hebben rond 22.45 uur getracht de glazen toegangsdeur te ramen (zie bijgaande foto). De politie deed direct onderzoek in de omgeving, met onder andere een politiehond. Bij een bedrijfspand aan de Vermogenweg werd ook nog verder onderzoek gedaan. Of dat direct verband heeft met deze zaak is onbekend. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden. (foto: VLN Nieuws )