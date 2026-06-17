Uithoorn – De Uithoornse geschiedenisliefhebber en verhalenverteller Chris Woerden beschrijft de geschiedenis van de kloosterzusters in Uithoorn over de periode 1876 – 1969. In 1969 sloot het klooster aan het Zijdelveld haar deuren en vertrokken de laatste zusters uit Uithoorn. Slechts de naam Kloosterhof herinnert nog aan het voormalig klooster dat op deze plek stond.

Leonardus Otten, pastoor van de parochie St. Jan (Schans) haalde in 1876 de eerste kloosterorde naar Uithoorn. De zusters kwamen uit Duitsland waar het werken hen onmogelijk werd gemaakt. In het kleine Uithoorn zetten zij zich in binnen het onderwijs en de ziekenverzorging. De parochianen waren blij met de inzet van de zusters en diep teleurgesteld als een orde Uithoorn verliet.

Deze uitgave put uit de kronieken van het klooster en verhaalt van de ups-and-downs gedurende bijna een eeuw die kloosterzusters in Uithoorn werkzaam waren. Deze speciale publicatie verschijnt begin september in een zeer beperkte oplage. De uitgave is rijk geïllustreerd, telt 44 pagina’s en is alleen bij voorintekening te bestellen. Voor 9,50 euro wordt deze mooie special thuisbezorgd. Bestellen kan via redactie@proosdijlanden.nl onder vermelding van Kloosterzusters. Vermeld hierbij ook naam, adres en het aantal exemplaren.

Op de foto: Een gedeelte van de cover van het boek. Foto: aangeleverd.