Klink-Klaar zondag 2 juni 2024￼

Regio – Dit jaar organiseert Cultuurpunt Ronde Venen op zondag 2 juni 2024 voor de 5e keer Klink-Klaar; ‘Tekst en Muziek voor Klein Publiek’. Het gaat zoals voorgaande jaren om een kennismaking met talenten in woord en muziek uit De Ronde Venen. De podia zijn verspreid over de kernen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Abcoude en Baambrugge en het aanbod is zeer gevarieerd.

De talenten zijn goede amateurs of semi-professionals, die graag hun passie delen met anderen of meer bekendheid willen verkrijgen. U heeft de keuze uit 12 verschillende optredens in diverse genres, zoals jazz, klezmer- en klassieke muziek maar ook verhalen, jeugdtheater of smaakvolle Nederlandse luisterliedjes. Op elke locatie treden dezelfde artiesten 3 x 30 minuten op tussen 12.30 – 17.00 uur. Op deze wijze kunt u als bezoeker drie tot wel vier optredens bijwonen.

De podia bevinden zich op bekende maar ook minder bekende locaties in De Ronde Venen. De ene bezoeker komt terecht in een oude kas, huiskamer, speeltuin of kerkje. De andere bezoeker laat zich verrassen in een muziekschuur, tuinhotel of jachthaven. De locaties liggen op een mooie fietsroute en als u van tevoren u keuze maakt, dan kunt u veelal binnen 30 minuten van de ene naar de andere locatie fietsen. In sommige gevallen zijn de podia ook wandelend te bereiken.

Het programma-overzicht is te vinden op www.cultuurpuntderondevenen.nl. Ook zijn er folders in omloop binnen de gemeente (o.a. bibliotheken, gemeentehuis en deelnemende instanties). Hierin zit een overzichtskaart met alle locaties en informatie over de artiesten, tijdstippen en muziekgenres.

U bent van harte welkom, toegang is gratis, maar wees op tijd want vol is vol!

Foto: aangeleverd