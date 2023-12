Kleuters KC De Ruimte naar de bakker

Aalsmeer – De afgelopen weken, rond Sinterklaas en Kerst, werkten de kleuters op KC De Ruimte rondom het thema ‘de bakker’. In de klas hadden de kinderen een bakkerij gemaakt. Er werden volop broodjes gebakken en allerlei lekkernijen gekocht.

Vorige week woensdag bezochten de kleuters een echte bakkerij: Bakkerij Vooges in Aalsmeer. De kinderen kregen eerst een rondleiding, waarna ze zelf koekjes mochten maken. Nadat alle koekjes gemaakt waren, werden ze op de bakplaat gelegd om later de oven in te gaan.

Hierna vertrokken de kinderen weer richting school. Later konden de koekjes opgehaald worden en hebben de kleuters op school hun eigen lekkernijen mogen proeven. Dat was toch wel het allerleukst! Er is een nieuwe generatie bakkers aangewakkerd dankzij deze belevenis.