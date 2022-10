Kleurrijke foto-expositie in Gemeentehuis

Uithoorn – Geniet jij ook zo van een mooie foto? Dan is de tentoonstelling die de Fotokring Uithoorn heeft georganiseerd in het Gemeentehuis van Uithoorn een absolute aanrader!

De Fotokring had vorig jaar een groots jubileum te vieren: we bestonden 50 jaar! Er was dan ook een feestelijk thema bedacht voor de tentoonstelling: kleurrijk. De 30 leden hebben fraaie foto’s uitgezocht voor deze gelegenheid, die voor november 2021 gepland stond.

De afbeeldingen zijn heel divers. En juist dat maakt de tentoonstelling de moeite waard. Met hetzelfde uitgangspunt kiezen verschillende mensen verschillende invalshoeken en verschillende onderwerpen, waardoor er verrassende foto’s hangen.

Bespreken

Tijdens de tweewekelijkse kringavonden bekijken en bespreken de leden elkaars foto’s. Vaak themagebonden, soms vrij motief. Hoewel er geen verplichting is om een foto mee te nemen, doet de overgrote meerderheid van de leden dit wel. Een mooi resultaat tonen aan geïnteresseerden is immers heel leuk, goede feedback krijgen op je foto is daarnaast heel leerzaam.

De jaarlijkse fototentoonstelling in het Gemeentehuis is een traditie geworden, waarvoor een eigen thema wordt bedacht en de meeste leden speciaal een foto maken om te tonen aan de bewoners van Uithoorn.

Eind zomer 2021 organiseerde de Fotokring een fotowedstrijd voor niet-leden: Open up, de wereld gaat weer op! De 3 winnende foto’s van deze jubileumwedstrijd zijn ook te zien in het Gemeentehuis. Kom je even kijken als je toch in de buurt bent?

De kleurrijke foto-expositie is van maandag 3 oktober t/m 28 oktober te bezichtigen tijdens reguliere openingstijden van het Gemeentehuis te Uithoorn.