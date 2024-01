Kleinkunstliedjes met randje jazz in Bacchus XL

Aalsmeer – Ze is chansonnière én jazzzangeres. Zelf wil Esther van Hees overigens liever geen jazzzangeres worden genoemd. Ze is gewoon zangeres, punt uit. Op die manier kan ze álle muziek breed benaderen. Met haar trio vertolkt ze op zaterdag 13 januari bij KCA in Bacchus XL op haar eigen manier prachtige Nederlandstalige kleinkunstliedjes, met een jazzy randje, dat wel. Hoe dan ook, het wordt een geweldige avond voor zowel jazzliefhebbers als voor liefhebbers van het Nederlandse kleinkunstlied.

Met een stem die je vanaf de eerste seconde raakt, van ingetogen jazzy tot uitbundig en met de energie van een vrouwelijke Jacques Brel, houdt Esther je van de eerste tot de laatste minuut van het concert in haar greep. Het Bacchus publiek blies ze tijdens het KCA Jazzweekend Ella & Louis in 2021 al omver met haar weergaloze vertolking van liedjes van de grote Ella Fitzgerald. Ondertussen maakt Esther deel uit van meerdere Nederlandstalige projecten zoals de Wim de Craene tribute band in België en een Dutch Jazz Heritage project van het Jazz orchestra of the Concertgebouw rondom de muziek van Nederlandse componist Ruud Bos.

Met haar Trio brengt ze in 2024 de tweede EP uit met Nederlandstalige kleinkunst liedjes: Droevig Lied. De liedjes zet ze weer geheel naar haar eigen hand. Haar bandleden, de jazzmusici Miguel Boelens (altsaxofoon) en Jeroen van Vliet (piano) zorgen ervoor dat ze toch ook steeds een stuk opschuift richting jazz.

Foto: Jazzconcert afgelopen oktober in het sfeervolle Bacchus XL.