Kleine zwarte kitten vermist

Vermist: Zwarte kitten 6 mnd, Francois. Verdwenen op dinsdag 17 maart van Dr. Schaepmanplantsoen (Bozenhoven/Molenland/Wilnis kant) in Mijdrecht. Hij is gechipt en gecastreerd, misschien toch de lente in zijn bol. Houdt van klimmen, mauwt graag en is erg gefocust op eten. Gewend aan hond en andere kat. Heeft iemand een zwarte slanke kitten gezien? Is misschien per ongeluk in een schuurtje gekropen. Zou U willen controleren? Alvast heel erg bedankt. Tel 06-16639428.