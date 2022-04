Uithoorn – In een woning langs de Amsteldijk-Zuid is zaterdagavond een klein brandje ontstaan. Door onbekende oorzaak had een prullenbak vlamgevat. Brandweer Amstelveen en Uithoorn waren snel ter plaatse en konden erger voorkomen. Direct werd een doos met een nestje jongen katjes uit de rook in de woning gehaald waarna 2 politieagentes de zorg overnamen. De brandweer heeft de woning gelucht en gelukkig was er nauwelijks schade (foto Jan Uithol)