Klassieke muziek van topniveau bij KCA

Aalsmeer – Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en het Flower Art Museum organiseren in het nieuwe seizoen 2024-2025 weer een reeks van concerten met klassieke muziek van topniveau. ‘Muziek in het Museum’ start op vrijdag 13 september met een heel bijzonder klassiek concert in het Flower Art Museum met sopraan Gulnara Shafigullina en pianist Peter Nilsson. Zij geven een geweldig mooi recital met hun fraaie programma ‘kleine kunst van grote meesters’. Met romances en liederen van Gioseppe Verdi, Pjotr Iljitsj Tsjaikovski en Richard Strauss. Ook is er een verrassend gastoptreden.

Reis langs de Middellandse zee

Het tweede klassieke concert in het Flower Art Museum is op vrijdag 18 oktober en wordt verzorgd door Duo Suenyos bestaande uit Anass Habib en Janine Verdonk. Duo Suenyos brengt met het programma ‘Een reis langs de Middellandse zee’, een muzikale lezing die bestaat uit gezongen Sefardische liederen begeleid door bendir, harp en fluit en een verhaal over de Sefardische cultuurgeschiedenis. Anass en Janine zingen zowel oude als nieuwere liederen en vertellen over kenmerken van de Sefardische muziekcultuur.

Kijken met je oren

Op vrijdag 15 november trakteren KCA en het Flower Art Museum op een interactief, onderhoudend, afwisselend en meeslepend muziekrecital. In het programma ‘kijken met je oren’ brengen Ketevan Sharumashvili (piano) en Birthe Blom (viool) de mooiste klassieke filmmelodieën uit de geschiedenis van het witte doek. Zij spelen bekende werken, maar ook verrassende en minder bekende melodieën komen langs.

Beroemde componisten

En op vrijdag 14 maart gaan de spots aan voor Klarinettiste Yfynke Hoogeveen, celliste Karlien Bartels en pianiste Nata Tsvereli. Zij vormen het Gauguin Ensemble en hebben voor het concert in Aalsmeer een bijzonder programma samengesteld met werken van drie beroemde componisten en vrienden: Robert Schumann, zijn vrouw Carla Schumann en Johannes Braams.

Kaartverkoop

De concerten in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de Watertoren) beginnen om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. De entree bedraagt 20 euro; met FAM vriendenkaart 17 euro (maximaal twee kortingskaartjes per persoon) en een jongerenticket (16 t/m 25 jaar) kost 10 euro. De ticketprijs is inclusief entree tot het museum en een kopje koffie of thee bij binnenkomst. Kaartverkoop: via de KCA Ticketshop op de website van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer.

Foto: PR Duo Blom-Sharumashvili