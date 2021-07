Klaar voor de start van de MakerSpace

Regio – Jongeren enthousiasmeren voor opleidingen en banen in de technische sector; dát is het doel van TechNet Amstel & Venen. “Wat begon met het organiseren van de Techniek Driedaagse groeide uit tot een bruisend netwerk vol activiteiten. En daar voegen we nu samen met het VeenLanden College de MakerSpace aan toe”, aldus projectleider Karin Wateler. Een ruimte waar jong en oud mag experimenteren met de nieuwste mogelijkheden op het gebied van techniek en technologie. De gemeente en het bedrijfsleven doen ook mee.

Voor Jan van Walraven, voorzitter van TechNet Amstel & Venen, is de MakerSpace Amstel & Venen in Mijdrecht een droom die uitkomt. “Ons doel is zoveel mogelijk jongeren enthousiast te maken voor de techniek”, stelt hij. “Dat doen wij door het organiseren van diverse activiteiten, maar het is geweldig dat we nu ook een vaste locatie hebben van waaruit we nog veel meer initiatieven kunnen ontplooien. Ik zie legio mogelijkheden; niet alleen voor leerlingen van de middelbare school en basisscholen maar ook voor pensionado’s, zij-instromers en iedereen die ook maar wat van techniek zou willen leren. Hier gaat het gebeuren.”

Ook Henk Ligthart, rector van het VeenLanden College, is trots. “Deze mooie ruimte is een visitekaartje voor onze school”, zegt hij. “Wij vinden techniekonderwijs ontzettend belangrijk en willen leerlingen laten kennismaken met alle mogelijkheden die zij hebben voor hun toekomst. De techniek heeft mogelijkheden te over. Van lasersnijden tot 3D-printen en van programmeren tot video’s bewerken; in de MakerSpace brengen we de leerlingen ermee in contact. Hier laten we hen kennismaken met techniek en technologie op alle niveaus.” Duco Adema, voorzitter college van bestuur Ceder Groep geeft aan dat hij de idealen van Henk Ligthart deelt en daarvoor graag financiële middelen beschikbaar stelt.

Vanuit het bedrijfsleven zet Daniël Storm, voorzitter VIB De Ronde Venen, zijn handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. “Het bedrijfsleven staat te springen om goed opgeleide technische mensen”, licht Daniël toe. “Het tekort is nu al groot en wordt in de toekomst alleen maar groter. Daarom is het van het grootste belang dat het bedrijfsleven meedoet met zo’n fantastisch initiatief als de MakerSpace. Wij als VIB De Ronde Venen zullen stimuleren dat leerlingen een stageplaats kunnen krijgen bij onze bedrijven. Daarnaast dragen we bij met apparatuur en met onze kennis. Denk aan het verzorgen van gastlessen en bedrijfsbezoeken. Zo zorgen we voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Voor ons als ondernemers zie ik alleen maar mogelijkheden; door mee te doen investeren we in onze eigen medewerkers van de toekomst.”

Namens gemeente De Ronde Venen waren wethouders Cees van Uden van onderwijs en Rein Kroon van economische zaken aanwezig. Zij zijn trots op de samenwerking tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente. “Het is goed om te zien dat het bedrijfsleven en het onderwijs elkaar hebben gevonden om op deze manier jongeren te enthousiasmeren voor een technische opleiding en een technisch beroep; zij zijn namelijk de werknemers van de toekomst. Onze bedrijven hebben hen hard nodig. Nu en straks.”

Foto: De ondertekenaars van de Samenwerkingsovereenkomst MakerSpace Amstel & Venen. Van links naar rechts: wethouder Rein Kroon, Rector VeenLanden College Henk Ligthart, voorzitter VIB De Ronde Venen Daniël Storm, wethouder Cees van Uden, voorzitter college van Bestuur Ceder Groep Duco Adema en voorzitter TechNet Amstel & Venen Jan van Walraven.