Klaar om energie te besparen?

Aalsmeer – De dagen worden korter, het wordt kouder, kortom: de verwarming en de lichten gaan aan. Het moment om eens goed te kijken naar uw energiegebruik en energierekening. De Aalsmeerse energiecoaches staan ook komende tijd weer voor u klaar om u te helpen met tips en oplossingen om te besparen op uw energierekening. De energiecoaches zijn hiervoor getrainde vrijwilligers die u in een een-op-een gesprek helpen inzicht te krijgen in uw energierekening en uw energieverbruik. Daarnaast laten ze u zien hoe u de dingen in huis net even anders kan doen. Met kleine maatregelen kunt u op een makkelijke manier energie besparen. Denk bijvoorbeeld aan het goed instellen van uw thermostaat. Of het zo zuinig mogelijk gebruiken van apparaten als was- of afwasmachine. U kijkt samen met de coach of en waar voor u een besparing te halen is. U kunt een afspraak met een energiecoach maken op www.bespaarafspraak.nl/aalsmeer.

Warmtescan regelen

De energiecoaches kunnen eventueel ook infrarood-foto’s van (delen van) uw woning maken met een warmtecamera. Zo wordt inzichtelijk waar de woning wellicht warmte ‘lekt’. Op die punten kan het dus slim zijn om eventueel (extra) isolatie aan te brengen en/of naden en kieren te dichten. Bent u benieuwd hoe dit er voor uw woning uitziet? Geef dan bij het maken van een afspraak aan dat u interesse heeft in een warmtescan. Let op: de warmtecamera is maar beperkt beschikbaar en de werking van de camera is afhankelijk van de weeromstandigheden. Het kan dus zijn dat u even geduld moet hebben tot een energiecoach met de warmtecamera bij u thuis langs kan komen.

Energiekar op de markt

Ter voorbereiding op het stookseizoen staat de gemeente Aalsmeer op dinsdag 12 november met een energiekraam op het Praamplein vanaf 9 uur ‘s ochtends. Het energieteam van de gemeente en de energiecoaches geven tips over energiebesparing en het verduurzamen van uw huis. En bezoekers krijgen een kleine attentie om meteen energie te besparen!

Foto: Besparen op energierekening. Foto: Gemeente Aalsmeer