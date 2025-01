Kindervoorstelling Groetjes uit Strandwijk aan Zee

Mijdrecht/Wilnis – Tonky & Jack is een vrolijk strandjuttersduo dat woont in een vuurtoren in Strandwijk aan Zee. Jack is een echte surfdude die vaak met zijn plank in de golven ligt en Tonky is zijn trouwe gekke hond. Tijdens de 4+ voorstelling spoelt er een kist aan op het strand. Wat zou er in zitten? Deze wordt gegeven zondag 9 februari om 15.00 uur in de Jenaplan basisschool Vlinderbos, Veenweg 117A in Wilnis. Bezoekers zijn welkom vanaf 14.30 uur, de aula is open vanaf 14.45 uur. Kaarten kosten 8,50 euro via de website www.cultuurhuismijdrecht.nl en 10 euro aan de zaal.

Groetjes uit Strandwijk aan Zee (4+) is de eerste theatervoorstelling van Marten Fisher met Tonky & Jack in de hoofdrol. Samen beleven ze de grappigste avonturen en maken ze de leukste liedjes. Marten Fischer is een veelzijdig kunstenaar; hij maakt graffitikunst, schrijft en produceert liedjes en maakt video’s. Uit zijn voorliefde voor het strand en golfsurfen ontstond het personage Jack, die samen met zijn hond Tonky in de vuurtoren woont, aan zee. Samen gaan ze al strandjuttend door het leven.

Stichting CultuurHuis Mijdrecht is een bewonersinitiatief dat het voor elkaar wil krijgen in eigen dorp oftewel ‘om de hoek’ te kunnen genieten van theater, film en muziek. De stichting werd oktober 2022 opgericht en heeft als doel het bevorderen van culturele activiteiten door het organiseren van culturele evenementen en/of activiteiten en het stimuleren van initiatieven hiertoe. De stichting heeft geen winstoogmerk en bestuurders ontvangen geen beloning. Meer informatie: www.cultuurhuismijdrecht.nl.

Tonky & Jack is een vrolijk strandjuttersduo dat woont in een vuurtoren in Strandwijk aan Zee. Foto: Willem Visser.