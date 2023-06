Kindertheater bij KCA: The Magic Show

Aalsmeer – Kindertheater bij KCA. Het werd de hoogste tijd! In samenwerking met Dorpshuis ‘t Podium presenteert KCA op vrijdag 23 juni, tijdens de Feestweek in Kudelstaart, een wervelende goochelshow voor alle kinderen in de basisschool leeftijd.

In de voorstelling ‘The Magic Show’ neemt illusionist en meester-goochelaar Lars van Tuijl kinderen mee op een magische reis boordevol verbazingwekkende trucs, breinbrekers en wow momenten. Dat doet hij in zo’n vlot tempo, dat je van de ene verbazing in de andere zult vallen. En als je wilt mag je op het podium komen helpen. Laat je verrassen en ga mee op een reis volop humor, spanning en avontuur! De voorstelling op 23 juni is in dorpshuis ‘t Podium aan de Kudelstaartseweg en begint om 15.30 uur.

De entree bedraagt 5 euro per kind en kaarten zijn te koop via de ticketshop op de KCA website, bij Slijterij Van Lammeren in het winkelcentrum Kudelstaart, bij het Boekhuis in de Zijdstraat 12 in Aalsmeer en aan de zaal (mits nog kaartjes beschikbaar en alleen pinnen). De zaal gaat een half uur voor aanvang open.

Foto: KCA