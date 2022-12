Kinderraad Aalsmeer: ‘Wees jezelf, scoor een elf’

Aalsmeer – De kinderraad van Aalsmeer vindt het belangrijk dat niemand zich buitengesloten voelt. Elk kind moet met plezier naar school kunnen gaan, ook kinderen die anders zijn dan andere kinderen. De kinderraad is daarom aan de slag met het thema ‘Wees jezelf’. Bij de laatste kinderraadsvergadering van dit jaar was de 22-jarige Rick Zethof uit Kudelstaart te gast. Rick heeft het Downsyndroom. Hij legde uit dat hij vaker ziek is dan veel andere kinderen, dat hij moeite heeft met praten, veel moet oefenen om iets te kunnen, maar dat hij het over het algemeen niet erg vindt om Downsyndroom te hebben. “Iedereen is anders, ook bij jou in de klas. De één is lang, de ander kort. De één is vaak boos, de ander altijd vrolijk. Ik heb Down en jullie niet”, zei Rick. “Maar ik zat gewoon op OBS Kudelstaart en ik heb veel vrienden. Ik werk op een kinderboerderij en in een tuincentrum.”

Veel geleerd

Rick vertelde verder dat hij veel dingen kan die zijn leeftijdgenoten ook kunnen, zoals zwemmen, voetballen, tennissen, lezen, schrijven en meer. En dat hij erg gelukkig is, liet hij duidelijk merken. Rick zat 8 jaar op OBS Kudelstaart. Oud-schooldirecteur Jan van Veen was ook te gast bij de kinderraad. “Het ging goed. Soms stonden leerkrachten voor wat uitdagingen als Rick wat meer uitleg nodig had”, zei Van Veen. “Het was voor alle partijen een fijne tijd en de andere kinderen hebben op hun beurt van Rick geleerd.” De kinderraadsleden kregen tot slot van Rick nog een les gebarentaal.

Wedstrijd

De kinderraad geeft het thema ‘Wees jezelf’ een vervolg met een wedstrijd voor alle groepen 7 en 8 van de basisscholen. De wedstrijd heeft als titel ‘Wees jezelf, scoor een elf’. Een elfje is een versje met één woord op de eerste regel, twee op de tweede, drie op de derde, vier op de vierde en dan weer één woord op de vijfde regel. Zoals bijvoorbeeld: “Ik. Ben anders. Dan jij bent. Gelukkig is het anders. Saai.”

De mooiste elfjes verdienen een prijs. Meer informatie over deze wedstrijd volgt later.

Foto: De Kinderraad van Aalsmeer. Foto: Gemeente