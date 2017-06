Kinderplein tijdens Flower Festival

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 17 juni beging het Molenplein een complete make-over. In samenwerking met het Flower Festival organiseerde Cultuurpunt Aalsmeer daar namelijk het ‘Kinderplein’. In het kader van de ‘Ik Toon’ maand, de maand waarin amateurkunst en de beoefenaars daarvan centraal staan, vonden er de hele dag allerlei culturele activiteiten en workshops plaats. Dansen, trommelen, djembé spelen, stoepkrijten, schilderen en ondertussen stemmen op de nieuwe Kinderburgemeester: het was een feestje!

’s Ochtends vroeg werd al begonnen met de verbouwing van het Molenplein. Naast de ‘Cultuurpunt Arena’ installeerden onder andere ook Stichting De Werkschuit, het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer, Bloemen van Odeke en de poffertjeskraam zich op het plein. In het kader van het Flower Festival was de molen helemaal versierd met bloemen, waar overigens ook een kijkje in kon worden genomen.

Creatieve workshops

Op het Kinderplein was van alles te doen. De Werkschuit presenteerde zichzelf met een schilderworkshop, waar men gedurende de dag een eigen schilderij kon maken. Omdat het een dag later Vaderdag was, werden er veel schilderijen met ‘I Love Papa’ gemaakt. Naast De Werkschuit stond de Cultuurpunt Arena. Hier werden doorlopend verschillende muziek- en dansworkshops gegeven door docenten Rosanne en Hanna. ’s Middags kwamen de djembés tevoorschijn en kon men even helemaal losgaan bij een workshop van de Djembikkels. Aan de andere kant van het plein kon men bloemen kopen, bloemenselfie’s maken en bloemenvaasjes versieren.

Stoepkrijtwedstrijd

Het Jeugdcultuurfonds stond ook op het plein met hun jaarlijkse stoepkrijtwedstrijd. Het was een erg kleurrijk geheel en de jury had dan ook een hele lastige taak om uit dit geheel vijf winnaars te moeten kiezen. De makers van de vijf mooiste tekeningen zijn beloond met een korte cursus (9 weken) van Cultuurpunt Aalsmeer. De winnaars van de stoepkrijtwedstrijd zijn geworden: Britt de Jong, Nine Wentzel, Irsa Khan, Jinthe en Noor. Van harte gefeliciteerd!

Foto: Esmee Papot. Trommelen op het Molenplein.