Kinderen van Solidoe verrassen ouderen

Aalsmeer – De kinderen van opvang Solidoe hebben afgelopen donderdag 17 december een bezoek gebracht aan de ouderen in zorgcentra in Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel en Uithoorn. De jongens en meisjes hebben met de leidsters heel veel waxinelicht-houders gemaakt om uit te delen, zo’n 1.000 in totaal. Er is geschilderd en creatief gewerkt met papier. Het resultaat was een visitekaartje om trots op te zijn.

Met een kar vol met kaarsjes arriveerden de leidsters met een groep kinderen bij de zorgcentra. Een groot aantal ouderen stond al voor de ramen klaar. De kinderen reageerden enthousiast en zwaaiden bijn allemaal vrolijk naar de ouderen. Bijna allemaal, want enkele kinderen vonden de lampjes in de waxinelicht-houder ook wel heel interessant…

De medewerkers van Solidoe zijn tevreden over de raambezoeken. De kinderen hebben heerlijk geknutseld, de ouderen gaven duidelijk blijk van waardering voor de presentjes (en het bezoek) en het belangrijkste doel is bereikt: Samenzijn voor jong en oud. De kinderen mochten weliswaar niet naar binnen bij de zorgcentra, maar hun aanwezigheid deed menig oudere stralen. Mooi om deze ‘klik’ te zien. Achter glas toch verbonden met elkaar!

Hopelijk blijven dergelijke acties georganiseerd worden, want velen (jong en oud) voelen zich eenzaam, juist rond de aankomende Kerstdagen en Oud en Nieuw. Blijf naar elkaar omkijken!