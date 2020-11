Kinderen planten vierde Tiny Forest in Uithoorn

Op vrijdag 20 november hebben leerlingen van basisschool De Kwikstaart een nieuw Tiny Forest in De Legmeer geplant. Het naar de school vernoemde ‘Kwikstaartbos’ bevindt zich op de hoek bij de Randhoornweg en de Vogellaan. Basisschool De Kwikstaart adopteert het Tiny Forest en gaat het gebruiken tijdens lessen. Dit minibos is één van de vier Tiny Forests in De Legmeer, die allen deel uitmaken van het ‘Legmeerbos’. De andere drie minibossen werden eerder al geplant en geadopteerd door de overige scholen en kinderopvang in de brede school Legmeer. Met dit nieuwe Tiny Forest kunnen kinderen en buurtbewoners genieten van nog meer natuur in de wijk.

Plantdag Kwikstaartbos

Het enthousiasme en de inzet van de leerlingen van basisschool de Kwikstaart tijdens de plantdag was groot: samen plantten zij zeshonderd boompjes en struikjes. De plantjes zijn nu nog maar 80 cm hoog, maar zullen binnen een paar jaar uitgroeien tot een dichtbegroeid bos. Alle leerlingen adopteerden ieder een eigen boompje die ze een naam mochten geven door er een naamlabel aan te hangen. Zo kunnen ze hun eigen boom, tijdens buitenlessen in de toekomst, terugvinden en onderzoeken.

In verband met de corona-maatregelen was er tijdens de plantdag een minimaal aantal volwassenen aanwezig. Wanneer de maatregelen het toelaten zal het Tiny Forest in het voorjaar, als de boompjes mooi in blad staan, feestelijk geopend worden.

Het Legmeerbos

Buurtbeheer De Legmeer heeft het initiatief genomen voor de aanleg van het Legmeerbos: groene gebieden in en rond de wijk de Legmeer die met elkaar verbonden zijn door wandel- en fietspaden. Onderdeel van het Legmeerbos zijn straks bestaande groene gebieden en nieuwe natuurlijke plekken, waaronder de Tiny Forests. De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft geld vrijgemaakt voor de aanleg van dit Legmeerbos in gemeente Uithoorn. De Stichting Leefomgeving Schiphol wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol en heeft tot doel het verbeteren van de leefomgeving in de Schipholregio.

Wat zijn Tiny Forests?

Tiny Forests zijn dichtbegroeide inheemse minibossen, ongeveer ter grootte van een tennisbaan. Ze zijn niet alleen bedoeld voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Bij een Tiny Forest komt altijd een kleine open plek om buitenlessen te kunnen geven en om even lekker te zitten. Door de natuur dichterbij te brengen gaan kinderen deze onderzoeken, voelen en beleven. Wat is er mooier dan spelenderwijs leren en hen zo meer bewustzijn bij te brengen over de natuur. Daarnaast is een Tiny Forest een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten op een prettige en gezonde plek. Ook zorgt het voor verkoeling op warme dagen, verbetering van de luchtkwaliteit, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/tinyforest