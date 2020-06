Kinderboerderij-speeltuin gaat langer open!

Aalsmeer – Sinds 16 mei is de speeltuin van kinderboerderij Boerenvreugd beperkt open op zaterdag en zondag. Het was spannend hoe dat zou gaan, maar het gaat goed! Het maximum aantal van 30 volwassen bezoekers blijkt goed uit te pakken in de praktijk. De volwassen bezoekers nemen een sleutelhanger mee naar binnen en hangen deze (gedesinfecteerd) terug bij vertrek. Zijn de sleutelhangers op dan moet er even gewacht worden tot er iemand weg gaat.

Het is fijn te zien dat bezoekers rekening met elkaar houden en zich aan de afspraken houden. Het bestuur is trots op de bezoekers. Dankzij hun medewerking kan de boerderij verantwoord open te zijn. Het bestuur heeft daarom besloten de openingstijden te verruimen.

De gebouwen op het terrein zijn nog steeds gesloten voor publiek evenals de grote weides, maar een bezoek aan de speeltuin is mogelijk op zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Beide dagen 2 uur langer!

Weer een klein stapje vooruit! Wie meer informatie wil over de coronamaatregelen op de kinderboerderij kan op de facebookpagina kijken of op de site www.boerenvreugd.nl