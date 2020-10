Kinderboekenweek bij OBS Kudelstaart

Kudelstaart – Woensdag 30 september begon de Kinderboekenweek met dit jaar het thema ‘En Toen’ bij OBS Kudelstaart. De leerlingen gingen in de klassen terug naar de tijd van ridders, dinosaurussen, Egypte, de Tweede Wereldoorlog en nog meer. Daar is over gelezen, zijn er kunstwerken gemaakt en verhalen over verteld.

Een aantal kunstwerken van leerlingen van de OBS staat nu tentoongesteld in de bibliotheek van Aalsmeer. De traditionele boekenmarkt op de OBS kon niet doorgaan en daarom is in de eigen schoolbibliotheek een uitstalling van de nieuwste kinderboeken gemaakt. Ouders, leerlingen en anderen geïnteresseerden kunnen langslopen en zo inspiratie op doen.

Aanstaande vrijdag 9 oktober is de feestelijke uitreiking van de Gouden Griffel en de Gouden Penseel voor de eigen schoolwinnaars. De leerlingen hebben verhalen geschreven en/of tekeningen gemaakt. Een andere klas heeft naar deze verhalen geluisterd en de tekeningen bekeken. En daar zijn winnaars uitgekomen die dus vrijdag bekend gemaakt gaan worden.