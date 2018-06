Kind gewond na val van springkussen

Aalsmeer – Zaterdag 2 juni rond half vier in de middag is op de Ophelialaan een kind gewond geraakt na een val. Het kind is bij het spelen en klimmen op een springkussen ten val gekomen en een paar meter naar beneden gevallen.

Volgens een omstander zou het slachtoffer op het hoofd gevallen zijn. Het slachtoffertje is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

Down Town Ophelia

In de Ophelialaan vinden de hele dag festiviteiten en activiteiten voor het evenement DownTown Ophelia plaats. Mensen met Downsyndroom of een andere verstandelijke beperking staan dit evenement in het middelpunt en mogen laten zien dat zij ook kansen verdienen op de arbeidsmarkt. Hoogtepunt was voor deze kinderen de modeshow.

Ook is een braderie gehouden en waren er voor kinderen allerlei spelletjes. Het ongeval bij het springkussen is wel een beetje een domper op deze gezellige en druk bezochte dag. Het feest is overigens nog niet afgelopen, tot 23.00 uur zijn er diverse optredens van artiesten.

Foto: VTF / Laurens Niezen