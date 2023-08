Kijkfeest kunstwerken van Leo Koolen bij Bob

Aalsmeer – Zaterdag 16 en zondag 17 september kunnen kunst- en muziekliefhebbers hun hart ophalen bij Bob out of the Box. Dat dit jaar ook Leo Koolen van de partij is, zal extra veel bezoekers trekken want deze veelgevraagde en gevierde bloembinder was een bekendheid in Aalsmeer en Kudelstaart. De door hem ontworpen en versierde corsowagens – eerst voor Kudelstaart en later ook voor de Uiterweg – werden geroemd en bewonderd en vielen ook altijd in de prijzen. Nog weer later kwam daar de samenwerking met de Keukenhof bij. Lenie Paul schreef regelmatig lovende woorden over hem. Inmiddels woont en werkt Koolen in het West Friese Zuid Scharwoude en heeft hij zich sinds zo’n jaar of zes geleden toegelegd op kleurige kijkfeest kunstwerken.

Geboren reiziger

Herinneringen ophalen met Leo Koolen is luisteren naar een waterval van woorden die resulteren in een interessante gesprek. De vele gemaakte reizen – naar alle uithoeken van de wereld – en zijn brede belangstelling voor muziek, kunst architectuur, het is allemaal terug te vinden in de paradijselijke tuin en het huis dat schoonheid en respect toont voor de vele andere uitheemse culturen. Koolen is een geboren reiziger die mede door zijn vak beide liefdes wist te combineren.

De kleine Leo was amper twee jaar oud toen hij al uit het slaapkamerraam klom om later naar huis teruggebracht te worden door Duitse militairen. Let wel dat was in de oorlog, dus de schrik bij zijn moeder zat er even heel goed in. Het avontuur zit hem in het bloed evenals het creëren. “Ik ben van klein af aan altijd bezig.” Bij het strandhuisje waar hij als peuter de zomers doorbracht, zocht hij naar schelpen en maakte daar boeketjes van. De boeketjes werden uiteindelijk wereldwijd vertoonde grootse bloemencomposities.

Museum JAN

Precisie is Koolen niet vreemd evenals een flinke dosis humor. Zodra je het atelier betreedt liggen daar ontelbaar vrolijk makende poppetjes te wachten om onderdeel uit te gaan maken van wat uiteindelijk het kunstwerk wordt. Het is een kwestie van uren ‘componeren’ tot dat de juiste kleur en formaat verhouding is bereikt. Het gaat om de juiste opbouw van een drie dimensionaal effect op canvas. De kijker raakt niet uitgekeken want achter de beer die een auto op zijn hoofd heeft, is nog weer een ander klein wezentje te vinden. De vraag ligt voor de hand hoeveel poppetjes, beestjes, en andere grappige speeltjes er verwerkt zijn? Maar Leo telt ze nooit. “Ik werk net zolang tot ik tevreden ben.”

Een eerdere tentoonstelling in het Amstelveense Museum JAN bewees de populariteit en gewildheid naar deze ‘schilderijen’. “Binnen twee dagen had ik al mijn werken verkocht.” Bij Bob out of the Box zijn gelukkig weer genoeg nieuwe werken te zien.

Hat adres: Kudelstaartseweg 94, Bob out of the Box is beide dagen te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur.

Janna van Zon