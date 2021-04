Kids College verwelkomt 100ste leerling(en)

Wilnis – Vrijdag 23 april was het feest op basisschool Kids College. De school uit Wilnis verwelkomde namelijk zijn 100ste leerling. Kids College groeit hard en de leerkrachten hielden al weken het leerlingenaantal in de gaten om te zien wie ‘de honderdste’ zou worden. Maar wat bleek nou, Jimmy en Thijs werden op dezelfde dag vier jaar oud.

Maar ja, wie is dan 100 en wie 101? Vandaar dat Kids College besloot beide mannen om te dopen tot 100ste leerling en er een extra groot feest van te maken. Op hun vierde verjaardag werden Jimmy en Thijs uitgenodigd op hun nieuwe school.

Er hingen slingers op het plein, stonden verjaardagsmutsen klaar, lagen cadeautjes op het podium en alle andere groepen zaten klaar op het plein om Jimmy en Thijs een warm welkom te heten op Kids College. Ondanks hun jonge leeftijd was het extra stoer hoe beide mannen op het podium stapten en voor de school het grote nieuws onthulden.

Met een gezellig muziekje, slingers en cadeautjes was het al een supergezellig welkom. Maar bij een feestje kan taart natuurlijk niet ontbreken. Alle honderd en één leerlingen van Kids College kregen dan ook een lekker gebakje met het logo van de school erop. Ondanks de coronaregels was het een gezellig welkom en zijn de nieuwe kleuters flink in het zonnetje gezet.