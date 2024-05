KickAss: Voor leuke culturele activiteiten

Aalsmeer – Heb jij een KickAss idee? ‘Aalsmeers subsidie speeddate’ is een nieuw initiatief van Cultuurpunt Aalsmeer. De subsidie is bedoeld voor iedereen in Aalsmeer en Kudelstaart die een leuk idee heeft voor een culturele activiteit binnen onze gemeente, maar niet over de middelen beschikt om dit uit te voeren. Voor de zomer vinden de eerste speeddates plaats en wel op maandag 10 juni en 8 juli. Na de zomervakantie vinden nog drie speeddates plaatst.



KickAss is een project dat al in Amstelveen succes heeft geboekt en Cultuurpunt nu ook in Aalsmeer en Kudelstaart gaat uitvoeren. Lokale creatieve initiatieven worden aangemoedigd en in de gehele uitvoering ondersteund, zonder ingewikkelde en tijdrovende procedures. Kortom; een laagdrempelige manier om initiatieven te financieren en te faciliteren, waarbij de aanvrager geen ervaring hoeft te hebben met het schrijven van een subsidieaanvraag. Het idee kan kort en krachtig worden toegelicht tijdens een speeddate. KickAss staat open voor alle inwoners en werkenden van Aalsmeer. Iedereen die een interessant cultureel idee heeft voor Aalsmeer/Kudelstaart maar niet over de benodigde middelen beschikt om het te realiseren, kan een aanvraag doen binnen dit project. Indien er al een subsidierelatie met de gemeente Aalsmeer bestaat, komt die persoon echter niet in aanmerking voor deelname.



Tijdens de Aalsmeerse speeddate krijgt de aanvrager 30 minuten, 10 minuten om het idee te pitchen en 20 minuten om vragen van het panel te beantwoorden. Zo kom je als aanvrager samen met het panel tot een duidelijk omschreven project. Is het panel enthousiast, dan staat er 100 tot 2.550 euro klaar om het idee uit te voeren. Daarbij moet gedacht worden aan alles wat kan zorgen voor een verrijking van het lokale culturele leven: een buurtpicknick met muziek, een wijkfeest met straattheater, een verrassingsconcert bij een verzorgingstehuis, een feestelijke act bij de avondvierdaagse, een flashmob, een breakdance battle, een korte film maken, talentenjacht, voorlezen in de winkelstraat, of een graffiti-marathon.

Binnen enkele dagen hoor je of de aanvraag is toegekend. De projecten moeten binnen een jaar na aanvraag uitgevoerd zijn. Uiteraard zijn er enkele voorwaarden aan KickASS verbonden. Het project wordt gefinancierd door de gemeente en de uitvoering ligt bij Cultuurpunt Aalsmeer. Voor meer informatie en inschrijving, zie https://cultuurpuntaalsmeer.nl/kickass/

Foto: Vriendenconcert in Zorgcentrum Aelsmeer. Foto: aangeleverd