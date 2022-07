Kick Off dag en huldiging kampioen bij Qui Vive

De Kwakel – Afgelopen zaterdag was het tijd voor de jaarlijkse Kick Off dag bij hockeyvereniging Qui Vive. Alle jeugdteams gingen voor het eerst een wedstrijd spelen met het nieuwe team als start voor het nieuwe seizoen. Ook de ouders konden tijdens dit moment kennis met elkaar maken.

Tussen de wedstrijden door was er ook een moment gekozen waarop de kampioenen van de voorjaarscompetitie gehuldigd werden. De voorzitter van Qui Vive, Pieter Litjens, nam hiervoor het woord en vroeg hierbij één voor één de teams (Jongens A2, Meisjes B3, Meisjes C4 en Jongens D1), samen met hun coach(es) onder luid applaus naar voren. Alle spelers en begeleiders ontvingen hierbij een medaille.

Boet familietoernooi

Komend weekend (8 en 9 juli) zijn dan echt de laatste hockey-activiteiten bij Qui Vive, dan is het beroemde Boettoernooi (voor familie- en vriendenteams) weer terug van weg geweest. Met maar liefst 20 teams van zowel kinderen als volwassenen belooft het weer een mooi, sportief en feestelijk weekend te worden, met als thema ‘Tropical’. Op vrijdagavond is er de wedstrijd tussen Heren 1 en oud-Heren 1 spelers met daarna een feest en op zaterdag het toernooi. Na het Boet familietoernooi zit het seizoen er dus echt op. In de laatste week van de zomervakantie wordt er door Kidspower nog een hockeykamp georganiseerd waarvoor kinderen zich kunnen opgeven via de website van Kidspower.