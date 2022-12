Aalsmeer – Van zaterdag 17 tot dinsdag 27 december organiseren negen kerken uit Aalsmeer en Kudelstaart een kerstwandeling door het centrum van Aalsmeer. Langs tien verschillende plekken wordt het kerstverhaal uitgebeeld door middel van allerlei verschillende taferelen. Het kerstverhaal wordt verteld via een audiofragment op www.kerstfeestaalsmeer.nl en een tafereeltje. Met deze samenwerking kunnen mensen op eigen initiatief de wandeling lopen langs een vaste route. De route begint bij de Bloemenkiosk op het Raadhuisplein en vanaf daar kan via de website de route vervolgd worden.

De route is het leukst om te lopen tussen 16.00 en 20.00 uur, want dan staan alle lichtjes aan en kan het egeltje dat met je meegaat het beste gezocht worden. In deze donkere tijden is het extra mooi als iedereen de route ook zelf versiert en verlicht loopt, als teken van het licht van Kerst. Ook is er tijdens de route de gelegenheid om te doneren aan de Voedselbank Aalsmeer. Voor het lopen van de route is het van belang een opgeladen telefoon mee te nemen met internet waarop de route gevolgd kan worden en het verhaal te beluisteren is. De deelnemende kerken nodigen u/jou van harte uit om de route mee te lopen! Meer informatie op www.kerstfeestaalsmeer.nl.