Kerstmarkt Lions Ophelia in Historische Tuin

Aalsmeer – Ook dit jaar organiseren de dames van de Lionsclub Ophelia weer de gezellige overdekte kerstmarkt in de Historische Tuin en wel op vrijdag 6 en zaterdag 7 december. In de vele kramen worden kerstartikelen, keramiek, sieraden, lifestyle artikelen, bloemen, planten en vele andere bijzondere kerstcadeautjes te koop aangeboden. In het café gedeelte kan genoten worden van zelfgebakken taarten, winterse hapjes en drankjes, die bijdragen aan een gezellige kerstsfeer. Op zaterdag is er een bijzondere muzikale omlijsting om 11.00 uur door kinderkoor de Kudelkwetters en vanaf 14.00 uur brengt het close harmony koor de Griffins kerstliederen ten gehore.

Goede doelen

Op zaterdag zal Coos Buis zijn glansrol als veilingmeester vervullen om 12.00 en om 15.00 uur. Er worden weer mooie artikelen en enkele topitems geveild, waarvan de opbrengst volledig ten gunste komt aan de goede doelen. Naast de veiling is er ook dit jaar weer een loterij, waarin prachtige prijzen te winnen zijn. De opbrengst van de kerstmarkt is dit jaar bestemd voor twee goede doelen, te weten: de Stichting Ampersand. In deze cadeauwinkel en koffiehuis in de Ophelialaan worden mensen met een beperking geholpen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit gebeurt onder begeleiding van de professionals van Ons Tweede Thuis. Het tweede doel is de Stichting Jarige Job. In Nederland (en ook in Aalsmeer) zijn er kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Deze stichting helpt de kinderen door het geven van een verjaardag box vanuit de gedachte; ieder kind verdient een verjaardag.

Kraam reserveren

Overigens zijn nog niet alle kramen op de kerstmarkt zijn gereserveerd, dus wie een dienst of product wil verkopen in gezellige Kerstsferen, kan contact opnemen via: www.lionsclubaalsmeerophelia.nl. Niet alleen een mooie gelegenheid tot vergroten van uw afzetmarkt, tevens steunt u de goede doelen. De kerstmarkt is geopend op vrijdagavond van 16.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De Historische Tuin is te bereiken via het Praamplein en via de Uiterweg.