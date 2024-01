Kerstbomen ophalen voor een extra zakcentje￼

De Ronde Venen – Begin december begint het al. Dan komt de kerstbomen groepsapp weer tot leven en worden de eerste plannen gemaakt. Welke tuinen kunnen er worden gebruikt? Wie doet er dit jaar mee? Sterre, Myrthe, Evi, Kaj, Tijn, Nina, Cas, Gwen en Wessel, iedereen is weer paraat. Half december wordt de flyer gemaakt, met een telefoonnummer waar mensen naar kunnen bellen of appen zodra ze hun kerstboom kwijt willen. Een paar dagen voor kerst worden deze in zoveel mogelijk brievenbussen gedaan en dan begint het op 2e Kerstdag al. De eerste boom kan opgehaald worden! Meerdere keren per dag worden er rondjes door Vinkeveen gelopen, gefietst en gereden om zoveel mogelijk kerstbomen te verzamelen. Op de bolderkar, achter de fiets slepen of zelfs een aanhanger wordt ingezet. Iedereen is fanatiek en de groepsapp staat niet stil. Hier worden nieuwe ‘bestellingen’ door gegeven, om hulp gevraagd als er teveel kerstbomen gevonden zijn en natuurlijk tussenstanden van het aantal kerstbomen door gegeven. Vorig jaar was het eindtotaal 535 kerstbomen, dit jaar is het doel 600 kerstbomen! En als dat doel behaald wordt is het nog niet klaar. Dat is het pas als de gemeente de bomen is komen versnipperen en de opbrengst eerlijk verdeeld is over alle kinderen. Dan wordt er tot de zomer nog genoten van alle naalden in de tuin en begint het in december weer opnieuw!