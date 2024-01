Kerstbomen inleveren op 6 locaties in Aalsmeer

Aalsmeer – Dit jaar is het weer mogelijk om op verschillende plekken in Aalsmeer en Kudelstaart kerstbomen in te leveren. Op woensdag 10 januari zamelt Meerlanden de bomen in op zes locaties. Dat zijn twee plekken meer dan vorig jaar. Kinderen krijgen een kleine vergoeding per boom die zij inleveren. Op woensdag 10 januari tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen de kerstbomen ingeleverd worden bij de Dreef (parkeerplaats bij zwembad), Jac. P. Thijsselaan (parkeerplaats bij gymzaal), Gerberastraat (parkeerplaats bij Bacchus/Parochiehuis, nieuwe locatie) en in de Wilhelminastraat, parkeerplaats voor wijkgebouw Het Middelpunt). En in Kudelstaart in de Edisonstraat (parkeerplaats voor Proosdijhal) en in de Zonnedauwlaan (parkeerplaats voor scholen).

Vijftig cent per boom, maximaal tien per kind

Kinderen krijgen op 10 januari 50 eurocent per ingeleverde kerstboom. De gemeente wil ze zo aanmoedigen om de bomen bij familie en buren op te halen en in te leveren. Ieder kind mag maximaal tien bomen inleveren. De ingezamelde kerstbomen worden versnipperd en bij Meerlanden in Rijsenhout tot compost verwerkt.

Meer dan tien kerstbomen inleveren? Breng deze dan bij de milieustraat van Meerlanden in Rijsenhout (Aarbergerweg 41) op 10 januari tussen 13.00 en 16.00 uur. Verder kunnen de bomen tijdens de openingstijden van de milieustraat in Rijsenhout worden ingeleverd, maar dan wordt er geen vergoeding uitgekeerd.

Foto: Tijd om kerstbomen te gaan verzamelen voor de inleverdag op 10 januari. Kinderen krijgen per boom 50 eurocent. Tip: Bij Baanvak (terrein nabij Spoorlijnpad) liggen al veel kerstbomen…