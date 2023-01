Kerstbomen in brand gestoken in Centrum

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 13 januari rond tien uur in de avond werd de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een brand in de Weteringstraat. Een bewoner had een flinke vonkenregen waargenomen en vermoedde dat het dak van de basisschool in brand stond. De Brandweer was snel ter plaatse en hoefde gelukkig maar kort in actie te komen. De vonkenregen bleek ontstaan te zijn door een drietal in de brand gestoken kerstbomen midden op het schoolplein aan de kant van de Helling. De kerstbomen hadden de (jeugdige) daders ‘gewoon’ van straat geplukt. Door een groot aantal inwoners van het Centrum, en in andere wijken, waren kerstbomen in het nieuwe jaar voor de deur op straat gelegd in de veronderstelling dat jeugd op jacht zou gaan naar bomen om hiermee een zakcentje te verdienen. Tijdens de inzamelingsmiddag werd tot slot 50 eurocent per boom gegeven. Misschien was de door de gemeente gestelde grens van maximaal tien bomen per kind de reden dat de animo minder groot was en her en der in verschillende wijken kerstbomen op straat zijn blijven liggen.

Inzameling

De inzameling afgelopen woensdag 11 januari was overigens wel een succes. Er zijn heel veel kerstbomen aangeboden bij de vier inzamelpunten. Meerlanden gaat de bomen versnipperen. Ligt de boom of het kerstgroen nog steeds voor de deur? Inleveren kan dagelijks bij de milieustraat van Meerlanden in Rijsenhout. De kerstboom mag namelijk niet in de gft-container omdat deze stoffen bevat die niet goed verwerkt kunnen worden.

De schade door de brand is overigens klein. Slechts enkele zwart geblakerde tegels op het schoolplein. De daders zijn niet aangetroffen.