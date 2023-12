Aalsmeer – Kinderhulp Afrika houdt een grote kerstactie voor kinderen in Oeganda: Geef licht! Samen met inwoners uit Aalsmeer wil Kinderhulp Afrika honderden kinderen een onvergetelijke kerst geven. Door de kinderen nieuwe kleding te geven en de straten waar zij wonen extra te verlichten zodat het veilig voor hen is. Miljoenen kinderen in Oeganda leven in armoede. Veel van hen hebben geen vader of moeder meer. Ze leven op straat en zijn aan hun lot overgelaten.

Toch is er een lichtpuntje. Voor 1000 van deze kinderen mag Kinderhulp Afrika zorgen. Door het geven van goed onderwijs en een veilige plek om te wonen. Kinderhulp Afrika wil de kinderen deze kerst verrassen met een heel bijzonder kerstpakket: een nieuwe jurk, broek en blouse of schoenen. Naast nieuwe kleding wil de stichting iets extra’s voor de kinderen doen. In Oeganda is het donker, heel donker zodra de avond invalt. Om alle straten waar de kinderen wonen goed te verlichten zijn 30 solarlampen nodig. Extra licht betekent veiligheid voor de kinderen.

Voor de kerstpakketten en extra verlichting is 9.000 euro nodig. Help mee om de kinderen een onvergetelijke kerst te geven? Elke bijdrage is welkom. Een gift overmaken kan naar NL43 INGB 000 000 5066 t.n.v. Kinderhulp Afrika o.v.v. kerstgift 2023. Ga voor meer informatie naar www.kinderhulp-afrika.nl/kerst2023.