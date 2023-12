Kersfeest in bibliotheek voor jong en oud

Aalsmeer – Inwoners worden uitgenodigd voor het kerstfeest in de bibliotheek aan de Marktstraat op woensdag 13 december. Er is van alles te beleven. Zo wordt er vanaf 15.30 uur een kerstverhaal voorgelezen en is er de mogelijkheid om zelf een kerstbal te knippen en te plakken.

Ook mogen bezoekers een kerstwens hangen in de grote kerstboom. Een wens voor een geliefde, een nieuwjaarswens een hartenwens of een boodschap aan de wereld.

De medewerkers van de bibliotheek zorgen voor de warme chocolademelk. Het kerstfeest is voor iedereen, jong en oud. Komt allen, de toegang is gratis.