Kerken presenteren Kersttocht in Centrum

Aalsmeer – Het winkelgebied in het Centrum is opgeluisterd met een aantal kerstbomen, versierd met ballen en verlichting. Leuk om tijdens een ‘blokje om’ de kerstsfeer te proeven en te genieten van deze, ondanks corona, mooiste tijd van het jaar. En er is vanaf volgende week zaterdag 19 december nog meer te doen in het Centrum. Vanaf deze dag tot maandag 28 december organiseren de Lijnbaankerk, Dorpskerk, Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, Oosterkerk en de Openhof Kerk een kerstwandeling door het centrum. Langs elf verschillende plekken wordt het kerstverhaal uitgebeeld door middel van allerlei verschillende taferelen.

Elke kerk heeft een eigen deel van het verhaal gemaakt.

Normaal gesproken organiseren de kerken van Aalsmeer zelfs kerstnachtdiensten of speciale diensten voor de kinderen, maar vanwege het corona-virus is dat dit jaar niet altijd mogelijk. Daarom hebben de kerken de handen ineen geslagen om samen een kersttocht door Aalsmeer te bedenken. Met deze samenwerking kunnen mensen op eigen initiatief de wandeling lopen langs een vaste route. Per tafereel is er een audiofragment opgenomen die dat deel van het kerstverhaal vertelt. De route begint bij de Dorpspomp aan het begin van de Zijdstraat en vanaf daar kan via de website www.kerstfeestaalsmeer.nl de route vervolgd worden.

Verlicht en Voedselbank

In deze donkere tijden is het extra mooi als iedereen de route versiert en verlicht loopt, als teken van het licht van Kerst. Ook is er tijdens de route de gelegenheid om te doneren aan de Voedselbank Aalsmeer. De route lopen is overigens gratis. Voor het lopen van de route is het van belang een opgeladen telefoon mee te nemen met internet waarmee de route gevolgd kan worden en het verhaal te beluisteren is. De route is ook apart te downloaden. De deelnemende kerken nodigen u/jou van harte uit om de route mee te lopen! De route duurt ongeveer een uurtje. Te allen tijde dienen de deelnemers zich te houden aan de dan geldende RIVM-maatregelen. Dus, is het erg druk, loop dan de route op een ander moment. Kijk voor meer informatie op www.kerstfeestaalsmeer.nl.

Foto: Winkelgebied in Centrum opgeluisterd met kerstbomen met kerstballen en kerstlampjes.