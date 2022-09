Kerken aan de slag met verduurzaming

Aalsmeer – Op donderdag 15 september vond een informatie- en netwerkbijeenkomst plaats over het verduurzamen van kerkgebouwen. De Lijnbaankerk was gastlocatie voor twaalf kerken uit onder andere Aalsmeer en Kudelstaart. Ook kerkbesturen kampen met hoge energierekening. Een goede reden om kerken te stimuleren de adviezen uit de energiescans om te zetten naar de praktijk.

Kerkenvisie

De gemeente werkt op dit moment aan het project ‘Kerkenvisie Aalsmeer’, waarbij kennis is gemaakt met alle kerkbesturen. Zij konden toen op kosten van de gemeente een energiescan te laten opstellen. Hierin werd onderzoek gedaan naar mogelijkheden om te verduurzamen. “Het is belangrijk dat we samen werken aan de toekomst van de kerkgebouwen in onze gemeente”, zegt Willem Kikkert, wethouder Duurzaamheid en Kunst en Cultuur. “De sociale functie van een kerk is groot. Daarom is het belangrijk dat het gebouw mee gaat met de tijd, zodat we deze op een duurzame manier kunnen behouden. Uiteraard met respect voor de historische waardevolle onderdelen van de monumentale gebouwen.”

Onderzoek en maatregelen

Tijdens de bijeenkomst werden de kerkbesturen geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar verduurzaming. Verder hebben zij ervaringen met elkaar uitgewisseld. Verschillende kerken hebben al maatregelen genomen om te verduurzamen, zoals de Lijnbaankerk en de Oosterkerk. Zij hebben bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen aangebracht. De kerken geven aan hier zeker effect van te merken. Bureau Oom Advies gaf een presentatie over de uitkomsten van zijn onderzoek in vijf monumentale kerken in Aalsmeer. Hij adviseerde hoe kerkbesturen energie kunnen besparen binnen een historisch waardevol gebouw met een monumentale status. Maatregelen werden onderverdeeld in eenvoudige maatregelen (‘quick wins’), omvangrijke maatregelen en het toewerken naar ‘aardgasvrij’.

Servicepunt Energieadvies

De gemeente wil het verduurzamen van de bestaande gebouwen versnellen. Het Servicepunt Energieadvies helpt daarbij door het verstrekken van advies en procesbegeleiding. Kerken kunnen hier gebruik van maken, maar ook VvE’s en maatschappelijke organisaties. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/servicepuntenergieadvies of mail naar servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl.