KCA cabaretseizoen start met ‘Opperhoofd’

Aalsmeer – Op zaterdag 17 september opent KCA weer een nieuw en gevarieerd cabaretseizoen in cultureel café Bacchus met bekende gezichten en nieuwe talenten. De eerste cabaretavond wordt ingevuld door Ramon Chatrer met ‘Opperhoofd’. In deze nieuwste show zet Ramon de realiteit naar zijn hand. Hij worstelt zich door hersenspinsels in een hoofd dat nooit stilstaat. Waarom gedragen mensen zich altijd als van hun verwacht wordt? Ramon gaat er in zijn muzikale cabaretvoorstelling dwars tegenin.

Op 15 oktober wordt het lachen met Kees van Amstel met zijn programma ‘Vluchtweg altijd vrijhouden’. Cabaretier Kees van Amstel ontwijkt het liefst elke vorm van confrontatie. Niet vechten, maar vluchten. De vluchtweg is bij hem in ieder geval altijd vrij. Verwacht een show vol knotsgekke verhalen en grappen.

Op 26 november gaan de spots aan voor Lucinda Sedoc met ‘Mens erger je wel’. Theatermaker en stand-up comédienne Lucinda Sedoc is vastbesloten de bezoekers mee te nemen op een vermakelijke reis. Het wordt een heerlijke revue show over Suriname met typetjes, anekdotes en een mix van cultuur, zoals Lucinda dat het beste kan.

En verder: Op 21 januari: Thjum Arts met ‘Tijdloos genot’, 11 februari: Anne Neuteboom met ‘Effe niet met je mening’, 18 maart: Lotte Velvet met ‘Ondergrond’ en 15 april: Femke Vernij met ‘Op volle kracht’.

Alle voorstellingen zijn in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat en beginnen op deze zaterdagavonden om 20.30 uur. Kijk voor de aankoop van kaarten of een abonnement en meer informatie op www.kunstencultuuraalsmeer.nl (ticketshop).

Foto: Kees van Amstel met ‘Vluchtweg altijd vrijhouden’.