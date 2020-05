KCA: “Activiteiten met 1,5 meter een uitdaging”

Aalsmeer – “Je mist pas wat je mist, als je het mist”, schreef Pierre Tuning in een van z’n laatste Pennenstreken en dat geldt zeker ook voor het gemis aan de jazz- en cabaretavonden in cultureel café Bacchus en de muzikale zondagmiddagen in De Oude Veiling met Bob en Gon. “Je kunt YouTube kijken tot je een ons weegt, maar er gaat niets boven de sensatie om met anderen samen te genieten van een live optreden van artiesten en musici in onze vertrouwde ‘zaaltjes’. Ook het Oude Raadhuis ligt er ’n beetje verloren bij maar behoudt gelukkig zijn glans”, aldus het KCA-bestuur.



“Hoewel de laatste mededelingen van de overheid gelukkig weer meer ruimte geven blijft het vooralsnog een uitdaging hoe we na de zomer binnen de huidige ‘anderhalve meter’ beperking onze KCA-activiteiten op de huidige locaties weer kunnen opstarten”, vervolgt het KCA-bestuur in haar nieuwsbrief.



“Dat neemt niet weg dat zodra we mogelijkheden zien om kunst en cultuur een podium te geven, we hierop zullen inhaken. Gebruikmakend van online media, zoals onlangs bij de expositie van de Amazing Amateurs of via andere creatieve wegen. We houden u op de hoogte”, besluit het KCA-bestuur.

Naast het online kijken van de expositie Amazing Amateurs, kan voor een muzikale beleving genoten worden van filmpjes van jazz- en popconcerten van KCA via YouTube.