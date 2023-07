Kaylee van Stieva 3e gast in Ron’s Ondernemerspodcast

Aalsmeer – In Ron’s Ondernemerspodcast gaat Ron Leegwater voor ondernemersvereniging Nieuw Ondernemend Aalsmeer op ontdekkingstocht naar de personen achter de prachtige bedrijven in Aalsmeer en Kudelstaart. In elke aflevering kunnen luisteraars deze ondernemers beter leren kennen aan de hand van hun favoriete muziek Top 3. Dit levert mooie, persoonlijke en verrassende verhalen op. Iedere zes weken gaat Ron weer met een andere ondernemer in gesprek. De afleveringen zijn te beluisteren via Spotify: Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer: https://open.spotify.com/episode/3RxjdnJBtcjDPr2cFK4jRM?si=57357ddfc5124f75

In de derde aflevering is Kaylee van Yperen te gast. Zij is Hoofd Finance bij de Stieva Metaal Groep. In het gesprek met Ron vertelt zij onder andere over het brede scala aan metaal wat zij op maat leveren en wat deze branche zo bijzonder maakt. Verder vertelt deze jonge onderneemster hoe zij zich staande houdt in een bedrijf wat grotendeels bestaat uit mannen en hoe zij in het familiebedrijf is gekomen. En natuurlijk komen ook de andere interesses van Kaylee aan de orde. En dat alles aan de hand van haar favoriete muziek. Veel luisterplezier!