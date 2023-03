Katelijne zorgt voor heerlijk luisterfeest bij Bob

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Wat een prachtige hommage bracht Katelijne van Otterloo zondag 5 maart aan Bob van den Heuvel om haar optreden in de bovenzaal van De Oude Veiling te beginnen met de Franse chanson La vie en rose. Haar felrode rok, rijk versierd met rozen, trok alle aandacht. Bob ontpopt zich steeds meer als de spil van deze bijzondere theatermiddagen. Naast de regie zorgt hij iedere keer voor prachtig boeketten rozen voor de musici en ook de bezoekers gaan niet met lege handen naar huis.

Geweldige band

Katelijne houdt van zingen, met haar spontaniteit, vakmanschap en het contact met haar publiek weet zij een sfeer te scheppen die exact past bij de formule van Zondag bij Bob. Mensen blij maken, even los van de wereld kunnen zijn om te luisteren naar heerlijke klanken en geestige performance.

Niet voor niets zijn de komende voorstelling allemaal uitverkocht en is de belangstelling voor een volgend seizoen groot. Naar deze middagen wordt halsreikend uitgekeken. Ook Katelijne en Bas van Otterloo zongen en speelden voor een uitverkochte zaal. Dit keer stonden zij niet achter de geluidstafel maar samen op het podium. “Heel fijn om vandaag hier te kunnen staan.” Het repertoire werd door het publiek zicht- en hoorbaar gewaardeerd. Katelijne weet zich verzekerd van een geweldige band, wat zijn deze mannen op elkaar ingespeeld. Ike van Bergen pas 22 jaar – bestempeld als een natuurtalent – voelde zich als een vis in het water achter de vleugel en dan wat de drummer Arno van Nieuwenhuize met twee ‘simpele stokken’ voor elkaar krijgt! Hij weet daarmee Katelijne goed te ondersteunen van prachtig romantisch zacht tot vrolijke spontaniteit. Ook Bas liet zich niet onbetuigd. Voor de pauze op de Contrabas en na de pauze op de basgitaar.

Veelzijdig

Katelijne liet horen hoe veelzijdig zij is. Zij kiest haar eigen pad, zingt haar eigen verhaal en dat doet zij knap. ‘Wat blijft er van de liefde over’ klinkt in het Frans gezongen mooi romantisch. In ‘Fly me to the moon’ toonde zij uitbundig haar vreugde voor muziek. Met ‘Black Coffee’ nam zij het publiek mee naar een heel laat kroeg-uurtje om vervolgens met ‘How fragiel we are’ het publiek weer stil te krijgen.

Zondag 2 april zorgen Bas en Katelijne weer voor licht en geluid. Dan treedt Lenny Kuhr op voor een uitverkochte zaal. Zaal open 14.45 uur, aanvang voorstelling; 15.30 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl