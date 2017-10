Kanker, daar moet je over praten?

De Ronde Venen – ’t Anker organiseert in oktober en november twee verschillende bijeenkomsten in het kader van de jaarlijkse borstkankermaand en november waarbij aandacht wordt gevraagd voor onder andere prostaatkanker.

Op dinsdag 31 oktober wordt een inloopavond gehouden voor vrouwen met borstkanker. Ben je in deze maanden ‘uit de bus gekomen’ of heb je (ooit) borstkanker gehad en wil je praten met lotgenoten, de tips en trucs met elkaar delen? Kom dan de 31e naar het Spoorhuis in Vinkeveen.

Een mammacareverpleegkundige is aanwezig om eventuele medische vragen te beantwoorden. Je bent van harte welkom in Het Spoorhuis in Vinkeveen, Demmerik 68. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Voor mannen

Op donderdag 30 november wordt een inloopavond voor mannen met kanker georganiseerd. De behandeling van prostaatkanker kan zware eisen stellen aan de lichamelijke en mentale gezondheid van mannen met deze ziekte, ook bij een succesvolle uitkomst. Je bent niet alleen! Soms is het goed om daar eens met andere kankerpatiënten over te praten. Er is een uroloog uitgenodigd om eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Je bent van harte welkom in ’t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 in Mijdrecht. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.